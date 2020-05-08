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'EFT' dolandırıcılarına film gibi operasyon

Denizli ve 3 ilde 4bgünde araç alım satımında EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun yapan çete, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği film gibi operasyonla çökertildi.

'EFT' dolandırıcılarına film gibi operasyon
08.05.2020 14:16 | Son Güncelleme: 08.05.2020 14:56
Denizli ve 3 ilde 4bgünde araç alım satımında EFT saati üzerinden yaklaşık 200 bin TL'lik vurgun yapan çete, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği film gibi operasyonla çökertildi.

İddialara göre, internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşlar ile bağlantıya geçen Halil D., Bülent T. ve Arif S., 4 günde 200 bin TL'lik vurgun yaptı. Çete üyeleri, araçlarını satmak isteyen vatandaşlar ile bağlantıya geçip, bulundukları şehirlere gitti. Ardından araç sahipleri ile pazarlık yapan ve satış fiyatında anlaşan çete üyeleri, vatandaşları banka EFT kapanış saati olan 16.30'dan sonra notere götürdü. Araç devri yapıldığı sırada elektronik bankacılık üzerinden hesaba EFT yapıp, dekontu gösteren çete üyelerine inanan mağdurlar, her şeyden habersiz bir şekilde araç devrine onay verdi. Noterden çıktıktan sonra çete üyeleri, yaptıkları EFT'yi hesaba geçmeden iptal etti. Çete üyeleri, aynı gün bulundukları şehirdeki bir oto galericiye giderek, dolandırıcılık yöntemi ile aldıkları araçları düşük fiyata sattı. Çete üyelerinin aynı yöntemle 10'a yakın kişiyi dolandırdıkları belirtildi. Mağdurlar dolandırıldıklarını ise ertesi gün paraların hesaplarına geçmediğini görünce anladı. Halil D.'nin lideri olduğu çete üyelerinin genelde İran ve Afganistan uyruklu kişilerin üstüne cep telefonu hattı çıkardıkları ve dolandırıcılığı bu telefon numaraları üzerinden yaptıkları belirlendi.

Artan şikayetler üzerine harekete geçen JASAT, çete üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Günlerce süren takip sonrasında JASAT, Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteği ile zanlıları otomobille Afyonkarahisar'dan Denizli'ye gelirken Honaz ilçesi girişinde durdurmak istedi. Ancak uyarılara aldırmayan çete üyeleri kaçmaya devam edince bu defa ters yöne giren bir sivil jandarma aracı otomobilin önünü kesip durdurdu. Film sahnelerini aratmayan operasyonda araçlarla çete üyelerinin çevresini saran JASAT ekipleri, 3 şüpheliyi de kıskıvrak yakaladı. 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından 'araç satışı yöntemi ile EFT dolandırıcılığı' yaptıkları suçlaması ile adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, adliye girişinde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarının 'Nasıl dolandırıcılık yaptınız, kaç kişiyi dolandırdınız?' sorularını cevapsız bırakarak yüzlerini kapatmaya çalıştı.

Zanlılara ayrıca İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun seyahat izin belgesi olmadan kente giriş yapılması kuralını da deldikleri için toplamda 15 bin 750 TL idari para cezası kesildi. Şüphelilerin gün içinde mahkemeye çıkarılacakları öğrenildi. - DENİZLİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, Araç, 3. Sayfa, Haber
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