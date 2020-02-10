BDDK ve Merkez Bankası'ndan EFT ücretlerinde indirim kararı! İşte yeni tarife

Merkez Bankası ile BDDK, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyon ücretlerini düşürdü. BDDK'dan "Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile Merkez Bankası'ndan "Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece, BDDK ve Merkez Bankası, banka müşterilerinden alınan ücret ve komisyonlarda ücretleri düşürdü.

MOBİLDEN YAPILAN BİN TL ALTINDAKİ EFT ÜCRETLERİ 1 TL'Yİ GEÇEMEYECEK

Buna göre, EFT işlemlerinden alınabilecek ücret, işlem tutarının bin TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 1 TL'yi, ATM'den yapılan işlemlerde 2 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 5 TL'yi geçemeyecek.

MOBİLDEN YAPILAN 50 BİN TL'YE KADAR OLAN EFT ÜCRETİ 2 TL'Yİ GEÇEMEYECEK

İşlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak, işlem tutarının 50 bin TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 25 TL, 50 TL ve 100 TL olarak uygulanacak.