Egc Başkanı Barlak'tan 24 Kasım Mesajı

23 Kasım 2018 Cuma 15:47



23 Kasım 2018 Cuma 15:47

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC) Başkanı Metin Barlak, "Öğretmenler hayat damarlarımız, öğretmenler aydınlık yarınlarımız ve öğretmenler geleceğe dönük yüzümüzdür" dedi.EGC Başkanı Barlak, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Öğretmenlerin, doğumdan ölüme kadar geçen süre zarfında hayatı bütünüyle şekillendiren insanlar olduğunu belirten Barlak, "Öğretmenler sadece sınıfta değildir. Öğretmenler toplumsal yaşamın her anında ve alanında, topluma karşı sorumluluk duygusu taşıyan yegane değerlerimizdir. Yatırımların en büyüğü insana yapılan yatırımdır ve haliyle öğretmenlerimiz gelmiş-geçmiş en büyük yatırımcılardır. Bu yüzden geleceğimizi inşa eden öğretmenlerimize sahip çıkmak ve onların yanında olmak bizim için boyun borcudur" ifadelerini kullandı.Barlak, kutlama mesajını; "EGC olarak 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle öğretmenlerimizin her gününü kutluyoruz." diyerek tamamladı. - ERZURUM