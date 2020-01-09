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EGC'den Gazetecilere 10 Ocak Sürprizi

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti (EGC), Erzurum'daki basın çalışanlarına 10 Ocak jesti yaptı.

09.01.2020 16:52 | Son Güncelleme: 09.01.2020 16:57EGC'den Gazetecilere 10 Ocak Sürprizi
Gazeteciler Cemiyeti (EGC), Erzurum'daki basın çalışanlarına 10 Ocak jesti yaptı.

Türkiye'de 1961 yılından bu yana Çalışan Gazeteciler Günü olarak kutlanan 10 Ocak dolayısıyla üyelerini unutmayan Erzurum Gazeteciler Cemiyeti, gazetecilere isimlerine özel olarak hazırlanmış kristal birer plaket ve özel ajanda hediye etti. Başkan Metin Barlak imzasını taşıyan hediyeler, sabah saatlerinde bürolara ulaştırılırken, 10 Ocak sürpriziyle karşılayan basın çalışanları ise, teşekkür mesajlarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.

Erzurum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün, basın mensupları için özel bir yer tuttuğunu belirterek, "Her basın çalışanı ve her gazeteci bilir ki; 10 Ocak, mesleki açıdan olduğu kadar, sosyal ve ekonomik açıdan da haklı bir direniş ve mücadelenin adıdır. Bu müstesna günde biz de bu yıl sıra dışı bir adım atarak, üyemiz olsun-olmasın meslektaşlarımıza 10 Ocak sürprizi yaptık" dedi.

Gazeteciler için 10 Ocak gününe ve isme özel olarak hazırladıkları kristal plaketleri yine Erzurum Gazeteciler Cemiyeti logosunu taşıyan ajanda ve kalemlerle birlikte meslek mensuplarına ulaştırdıklarını kaydeden Metin Barlak, Erzurum basınına değer katan en büyük hasletlerin başında birlik ve beraberlik duygusunun geldiğini belirterek, Erzurum Gazeteciler Cemiyeti'nin kuruluş gayesinin dahi bu birlikteliği sağlamak olduğunu söyledi.

Barlak, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla paylaştığı mesajında ise, "Tüm meslaktaşlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başarılarla dolu daha nice yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Gazeteciler Günü, Erzurum, Güncel

Kaynak: İHA

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