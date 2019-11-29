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EGD 11. Küresel Isınma Kurultayı

İzmir'de Ekonomi Gazetecileri Derneği'nce "Temiz Enerji Temiz Kentler" başlığıyla 11. Küresel Isınma Kurultayı düzenlendi.

29.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:10EGD 11. Küresel Isınma Kurultayı
'de Gazetecileri Derneği'nce "Temiz Enerji Temiz Kentler" başlığıyla 11. Küresel Isınma Kurultayı düzenlendi.
Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda düzenlenen kurultayın açılışında yaptığı konuşmada, 11 yıl önce yola çıktıklarında iklim değişikliğinin gazetecilerle çok bağlantısı bulunmadığının düşünüldüğünü, şu an ise iklim değişikliğinin herkesi ilgilendiren bir mesele olduğunun kabul edildiğini söyledi.
İklim değişikliğinin dil, din, ırk, ekonomik durum farkı gözetmeksizin herkesi etkilediğine işaret eden Toprak, "Biz iklim değişikliğine 'dur' demezsek, o bize 'dur' diyecek. Yerel yöneticilere, iş adamlarına, gazetecilere diyecek. Bunun için hepimiz elimizden geldiğince bu konuda farkındalığı arttırmak durumundayız diye düşünüyoruz. Çünkü gelecekte daha iyi bir dünyada yaşamanın başka koşulu yok. Biz de farkındalık noktasından hareketle yola çıktık." dedi.
Toprak, bugüne kadar 200'ün üzerinde gazeteciyi kurultaylarda konuşmacı yaptıklarını da sözlerine ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise doğanın tüm bileşenleriyle barışık bir hayatın sürüldüğü bir kent iklimini hedeflediklerini, yaşamın olduğu her yerde tüm varlıkların parçalanmaz bir bütün olduğunu söyledi.
İklim krizinin etkilerine dair tedbir almak ve iklim değişikliğine uyum sağlayacak politikalar geliştirmek için İklim Değişikliği Daire Başkanlığını kurduklarını belirten Soyer, 2020'ye kadar sera gazı emisyonunu yüzde 20 oranında azaltma taahhütlerini, 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltacak şekilde yenilediklerini vurguladı.
Soyer, temiz bir gelecek ve İzmir için güneş enerjisinden elektrik üretimini arttırmayı öncelikleri arasına koyduklarını kaydederek, şöyle devam etti:
"Bu doğrultuda Çiğli Çamur Çürütme ve Kurutma Tesisi, Menderes'teki Solar Çamur Kurutma Tesisi, Bayraklı'da Ekrem Akurgal Yaşam Parkı ve Salonu, Seyrek Hayvan Barınağı ile Selçuk Katı Atık Transfer İstasyonu'nun çatılarına güneş santralleri kurduk. ESHOT otobüs bürosundaki 20 elektrikli otobüsü gelecek yıl başında 40'a çıkaracağız. ESHOT'un Buca'daki atölye binalarında bu otobüslerin elektrik ihtiyacını karşılamak için güneş enerjisi santrali kurduk. Sağlıklı ve temiz bir ulaşım sistemini İzmir'de hakim kılmaya çalışıyoruz. Aliağa itfaiyesinde 68, Bergama mezbahasında 74 ve Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu'nda 35 kilovat gücünde güneş enerjisi santrali kurmak için çalışmaları başlattık. Geçtiğimiz hafta Harmandalı'nda açtığımız biyogaz tesisiyle İzmir'de atıktan enerji üretimi devrini başlattık."
Kurultayın 1. panelinde gazeteci köşe yazarı Ahmet Aydın Akansu, Ticaret Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemal Tükel, Cumhuriyet Gazetesi Ege Temsilcisi Tuncay Mollaveisoğlu, Yeni Asır Gazetesi Ekonomi köşe yazarı Gonca Elibol ve Anadolu Ajansı muhabiri Ebru Şengül Cevrioğlu bir konuşma yaptı.

Ekonomi, İzmir, Ekonomi

Kaynak: AA

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