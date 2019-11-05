Haberler » Güncel » EGD Başkanı Celal Toprak: 'Ekonomide kadın çağı başlıyor'

EGD Başkanı Celal Toprak: "Ekonomide kadın çağı başlıyor"

Bu yıl ikincisi düzenlenen Kadın Girişimciliğini Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni etkinliğinde konuşan EGD Başkanı Celal Toprak, "Ekonomide kadın çağı diye bir dönem başlıyor.

05.11.2019 16:38 | Son Güncelleme: 05.11.2019 16:38EGD Başkanı Celal Toprak:

Erkek çağından pek mutlu olamadığımızı düşünüyorum. Bu nedenle de herkes gibi ben de kadın çağını heyecanla bekliyorum" dedi.

Daha çok kadının iş hayatında olması için farkındalığı artırmayı hedefleyen 'Kadın Girişimciliğini Destekleme Zirvesi ve Ödül töreni etkinliğinin ikincisi Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yönetim Kurulu Başkanı Celal Toprak'ın önderliğinde ve Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) İsmail Gülle'nin destekleri ile gerçekleştirildi. İş, siyaset, sivil toplum ve medya dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni'nde kadın girişimciliğinde yeni arayışlar ve hedefler tartışıldı.

Zirvenin açılışında konuşan Celal Toprak, erkeklerin her zaman kolaylaştırıcı rolü üstlendiğini hatırlatarak, "Bu konudaki başarı oranımızı zirvemiz süresince öğrenmiş olacağız" dedi. Etkinlik katılımcılarına teşekkür eden Celal Toprak, ekonomide kadın çağı denilen bir sürece girildiğini ifade ederek, "Ekonomimizdeki bu yeniçağdan dolayı çok mutluyum. Nedeni ise; biz erkekler olarak kendi çağımızda pek mutlu olamadık. Kadın çağını heyecan içerisinde bekliyorum" dedi.

Ekonomide Kadın Eli sloganıyla düzenlenen Kadın Girişimciliğine Destek Zirvesi ve Ödül Töreni kapsamında 'Kadın Girişimciliğinde Yeni Arayışlar' paneli de gerçekleştirildi. Panelde Beko Satış Direktörü Arel Atakol, Hepsiburada Girişimci Kadınlar Proje Direktörü Duygu Aktaş, Moleküler Biyolog-Sentromer DNA Teknolojileri Kurucusu ve KAGİDER Üyesi Pınar Akalın, TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu Üyesi ve Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ile Pasta-Ekmek Şefi Sevilay Gök kadının ekonomi içerisindeki yeri ve girişimcilik projelerine ilişkin konuşma yaptılar.

İş dünyası, STK'lar, akademisyenler, yerel yönetim ve gazetecilerden yoğun ilgi görenKadın Girişimcileri destekleme Zirvesi'nde 27 kategoride ödüller dağıtıldı.


Celal Toprak, Ekonomi, Güncel

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haberleri
19:18 Bitlis'te uçurumdan atlayan 315 koyun telef oldu
19:18 Avcılar'da kadınlar'dan, kadın cinayetleri protestosu
19:16 Yunanistan'da refakatsiz çocuk sığınmacı sayısı 4 bin 779'a ulaştı
19:16 DenizBank'tan olağanüstü genel kurul toplantısı
19:16 Balotelli'ye ırkçı hakarette bulunan tribün liderine ceza
18:52 İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Karaca'dan "ıspanak" açıklaması: Ispanakta sağlığa aykırı hiçbir şey bulunmadı
18:36 Birleşmiş Milletler, Irak'taki gösterilerde 254 kişinin öldüğünü açıkladı
18:15 Bitlis'te uçurumdan düşen 315 koyun telef oldu
17:32 Düğünde damadın cebinden para çaldı, ardından çalan müzik eşliğinde oynadı
17:30 Defineciler suçüstü yakalandı: Osmanlı dönemine ait 44 adet sikke ele geçirildi
5.11.2019 19:19:43