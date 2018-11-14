Ege Bağatur Mezarı Başında Anılacak

14 Kasım 2018 Çarşamba 13:30



14 Kasım 2018 Çarşamba 13:30

Adana'nın eski belediye başkanlarından Ege Bağatur, ölümünün 28'inci yılında mezarı başında anılacak.Adana'da 1973 ile 1977 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve 1975 yılında bir belediye meclisi çıkışı silahlı saldırıya da uğrayan Ege Bağatur, 16 Kasım 1990 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.Ege Bağatur, ölümünün 28'inci yılında, 16 Kasım Cuma günü saat 12.30'da Buruk Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.Eşi Emine Yıldız Bağatur, anma törenine Ege Bağatur'un tüm sevenlerini davet etti. - ADANA