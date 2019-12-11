Haberler » Spor » Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı - Spor

Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu spor salonunda 15 erkek, 10 kız takımının katılımı ile yapılan Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları ödül töreni ile sona erdi.

11.12.2019 11:35 | Son Güncelleme: 11.12.2019 11:40Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları Muğla'da yapıldı
Sıtkı Koçman Üniversitesi Muğla Meslek Yüksekokulu salonunda 15 erkek, 10 kız takımının katılımı ile yapılan Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları ödül töreni ile sona erdi. Turnuva sonunda ilk üç sırayı alan kız ve erkek takımlar Ege Bölgesi'ni temsilen 2020 Mayıs ayında yapılacak Türkiye Şampiyonasına katılacak.

Ege Bölgesi Gençler Takım Yarışmaları sonucunda kızlarda İzmir Büyükşehir Belediyespor birinci, Aydın Gençlikspor ikinci, Kütahya Seramikspor ise üçüncü oldu. Erkeklerde ise İzmir Altınorduspor birinci, Muğla Büyükşehir Belediyespor ikinci ve İzmir Büyükşehir Belediyespor üçüncü sırada yer aldı. Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi Ali İnan yaptığı açıklamada, "Ege Bölge Temsilcisi olarak, Bölge Yarışmamızın gerçekleşmesine katkı veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu yetkililerine ve turnuvaya emeği geçen herkese teşekkür eder, saygılarımı sunarım" dedi. - MUĞLA

Muğla, Ege, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:48 Beşiktaş, Wolverhampton maçının hazırlıklarını tamamladı - Spor
12:47 İlhan Palut Göztepe'nin çıkışı sürecek (YENİDEN) - Spor
12:46 Manisa FK deplasman hazırlıklarına başladı - Spor
12:45 Mustafakemalpaşa Belediyesporlu karatecilerin başarısı sürüyor - Spor
12:40 Aydın Analig Basketbol İl Karması seçmeleri yapıldı - Spor
12:31 Ali Koç isyan etti! "Kervan yolda düzülür" - Spor
11:46 Beşiktaş'ın Wolverhampton maçı kadrosu belli oldu - Spor
11:30 İngilizler çıldırdı! F.Bahçeli yıldıza 140 milyon TL - Spor
10:50 Trabzonspor'dan 83 kişi hakkında suç duyurusu - Spor
10:26 Ozan Kabak'a büyük onur! İlk 10'da yer aldı - Spor
11.12.2019 12:59:05