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Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı

Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Birleşmiş Milletler verilerine göre, dakikada 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

28.11.2019 12:56 | Son Güncelleme: 28.11.2019 12:56Ege Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı
Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Birleşmiş Milletler verilerine göre, dakikada 40 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde İzmir'deki bir otelde " Bölgesi Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum Çalıştayı" düzenlendi.
Çalıştayda konuşan Ayaz, göçün insanlık tarihi kadar eski olduğunu, insanların çok farklı sebeplerle göçtüğünü, tarih boyunca yaşanan göç hareketliliğinin en yüksek seviyede olduğu bir dönemden geçildiğini belirtti. "Birleşmiş Milletler verilerine göre her dakika 40 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kalmış." diyen Ayaz, insanların göç etmesinin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmaması halinde göçün var olmaya devam edeceğini vurguladı.
'nin tarih boyunca en büyük göç hareketliliğine maruz kaldığı bir dönemi yaşadığını söyleyen Ayaz, 1923'ten 2011'e kadar ülkenin aldığı göçmen sayısının yaklaşık 2 milyon olduğunu, 2011'den bugüne kadar alınan göçmen sayısına bakıldığında sürecin büyüklüğünün görüleceğini aktardı.
"Mültecilerin yarısından fazlası çocuk"
BMMYK Türkiye Temsilcisi Vekili Jean Marie Garelli de dünyada 70 milyonun üzerinde göçmen olduğunu ve bunların 25 milyonunun ülkelerini terk etmek zorunda kalan mülteciler olduğunu dile getirerek "Bunların yarıdan fazlasını 18 yaşının altındaki çocuklar oluşturuyor." dedi.
Türkiye'nin 4 milyon mülteci ve sığınmacıya ev sahipliği yaptığına işaret eden Garelli, "Türkiye, bu rakamla dünyada en fazla mülteci barından ülke olmayı sürdürüyor. Türkiye ev sahipliği yaptığı mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarını uzun süredir karşılama geleneğini sürdürmektedir." diye konuştu.
İzmir Valisi Erol Ayyıldız ise kentte 170 binin üzerinde yabancı olduğuna dikkati çekti. Tüm kamu kurumları tarafından sosyal uyum panelleri gerçekleştirildiğini belirten Ayyıldız, "Sığınmacılara ev sahipliği yapan ilimizde hem vatandaşlarımızın hem de yabancı misafirlerimizin huzur, uyum ve güven ortamı içinde yaşamalarını sağlamak için her türlü sorumluluğu ve fedakarlığı yapıyoruz, yapmaya da devem edeceğiz." dedi.

Birleşmiş Milletler, Türkiye, Ege, Güncel

Kaynak: AA

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