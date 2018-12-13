Ege Bölgesi'nde En Yaşlı Nüfus Kütahya'da

Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığı (TÜİK
) verilerine göre, Ege
Bölgesi illeri içerisinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu ilin yüzde 12,4 ile Kütahya
olduğu bildirildi.
TÜİK Manisa
Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2017 yılı itibariyle Kütahya ilindeki yaşlı nüfus 70 bin 765 oldu. Kütahya bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 1'ine sahip duruma geldi.
Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 33. il olduğu belirlenen Kütahya'da, yaşlı bireylerin yüzde 44,6'sı erkeklerden, yüzde 55,4'ü de kadınlardan oluşuyor. Kütahya'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı ise yüzde 12,4 oranında.
Ülkemizde yaşlı nüfus oranı bakımından en yüksek 20. il, Ege Bölgesi'nde ise birinci il konumunda.
Kütahya ilçelerinde yaşlı nüfusun en yüksek olduğu ilçe yüzde 25,3 ile Çavdarhisar
, en düşük olduğu ilçe yüzde 8,8 ile Merkez
ilçe.
Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 59,7 ile Çavdarhisar, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,7 ile Altıntaş
oldu.
Türkiye,Türkiye İstatistik Kurumu,Ege,Kütahya
13 Aralık 2018 Perşembe 16:46