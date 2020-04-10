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Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı

İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.

10.04.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.04.2020 00:02
Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı öncesi yoğunluk yaşandı
İçişleri Bakanlığınca, 30 büyükşehir ile Zonguldak 'ta, il sınırları içinde hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Ege Bölgesi'ndeki büyükşehirlerde vatandaşlar gıda satışı yapılan dükkanların önünde kuyruk oluşturdu.
İzmir'de vatandaşlar alışveriş yapmak için sokağa çıktı, trafikte yoğunluk oldu.
Polis ekipleri saat 00.00'dan sonra sokağa çıkma yasağının uygulanacağını anons etti.
Vatandaşlar fırın, manav ve gıda ürünleri satılan dükkanların önünde kuyruklar oluşturdu.
Aydın'da kent merkezi ve ilçelerde market ve fırınlarda yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların dışarıda olmasından dolayı birçok caddede trafik aksadı. Polis ekipleri, özellikle fırınların önlerinde bekleyen vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı, fırınların açık olacağını ifade etti.
Denizli ve Manisa'da da vatandaşlar gıda ihtiyaçlarını karşılamak için dükkanlarda yoğunluğa neden oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Ege, Güncel
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