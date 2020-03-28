Ege Bölgesi’ndeki terminallerde koronavirüs tedbirleri

İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta şehirler arası otobüs seferleri durduruldu.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında şehirler arası otobüs seferlerinin durdurulması kararının ardından saat 17.00'den itibaren İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (İZOTAŞ) seferler durduruldu.Yasak başlamadan önceki otobüslerin çıkışına izin verildi. Yasak başlamasına rağmen terminale gelenler "İzmir Valiliği Seyahat İzin Kurulu"ndan izin aldıktan sonra planlanacak sefere göre seyahat yapabilecek.Çocuklarıyla Muğla'nın Bodrum ilçesine gitmeyi planladığını kaydeden Firdevs Cihan, "Evime dönüyorum ama dönüş sağlayamıyorum. Çocuklarımı almaya gitmiştim Edremit'e, İzmir'e geldim, İzmir'de kaldım." dedi.

Kaynak: AA