Ege'de "2. Dil Atölye Çalışmaları Başladı"

Sempozyuma katılan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, yaşam boyu yabancı dil ve kitap okuma ilişkisi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Yabancı Diller Yüksekokulunda yapılan sempozyuma, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili Prof. Dr. Mehmet Ersan, akademisyenlerle öğrenciler katıldı. Sempozyumda Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Sinem Atamsoy Koşar konuşmacı olarak yer aldı. Sempozyumda konuşan Rektör Budak, dil öğrenme konusunda kullanılan eski yöntemlere ve bu yöntemlerin nasıl değişime uğradığına değindi.

"ESKİDEN MEKTUPLA İNGİLİZCE ÖĞRENİYORDUK"

Geçmiş yıllarda dil öğrenmenin zorluğuna dikkat çeken Rektör Budak, "Biz genel olarak konuşarak dil öğrenmeyi seviyoruz. Kültürel olarak, konuşmayı seviyoruz. Asıl öğrenme okumakla olan bir şeydir. Batı bunu bizden çok daha önce anlamış ve bu konuda çalışmalara başlamış. Bu yönde bizim de çok yol almamız gerekiyor. Bu konuya dikkat çekmek adına, bu tür çalışmaların düzenlenmesini Rektörlük olarak destekliyoruz. Düzenlenen çalıştaya katkısı olan tüm arkadaşlarımıza ve Öğretim Görevlimiz Sinem Atamsoy Koşar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Dil eğitiminin nasıl daha iyi hale getirilebileceğini anlatan Prof. Dr. Ersan, "Geçen yıl düzenlenen ve olumlu geribildirimler alındığı için etkinliğin bu yıl da devam etmesi konusunda karar aldık. Arkadaşlarımız yaklaşık 4 ay süren yoğun bir çalışmanın sonucunda hazırlıklarını tamamladı. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Öğr. Gör. Sinem Atamsoy Koşar, "Gerçekten Okuyor Muyuz?" konulu oturumda katılımcılarla diyalog kurarak, interaktif bir sunum gerçekleştirdi. İki hafta sürecek olan çalıştay, Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversitelerden gelen dil eğitmenlerini, öğrencileri, İngilizce ve İngilizce dışındaki dilleri öğreten araştırmacıları ağırlayacak.