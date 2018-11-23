Ege'de "5. Uluslararası İletişim Öğrencileri Sempozyumu" Düzenlenecek

Sempozyum, 29-30 Kasım 2018 tarihinde Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde gerçekleştirilecek.

İletişim Fakültesi Yeni Bina Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan sempozyumun açılış konuşmalarını Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Takımcı yapacak. Sempozyum öncesiNişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Batı "Bağlantılı Zihin: Birlikteliğin Kusursuz Gücü" adlı bir konuşma yapacak.

İki gün sürecek ve toplam 16 oturumdan oluşan sempozyumda, "Yeni Medya, Sosyal Medya, İletişim Teorileri ve Uygulamaları, Medya ve Temsil, Sinema, Görsel Medya, Toplumsal Cinsiyet, Pazarlama, Habercilik Pratikleri, Halkla İlişkiler, Reklam, Metinlerarasılık,Kültür ve Kültürel Kodlar" başlıkları altında çeşitli sunumlar gerçekleştirilecek.

Sempozyum; ulusal ve uluslararası alanda iletişim eğitimi alan lisans ve lisansüstü öğrencilerini bir araya getirerek, öğrencilerin disiplinlerarası bir yaklaşımla iletişim ve yeni medya kavramlarıyla ilişkili konular bağlamında, hem teorik hem de pratik çalışmalarını sunabilecekleri bir ortam hazırlamayı amaçlıyor.