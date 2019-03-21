Ege'de "Aşık Daimi " Eserleriyle Anıldı

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı tarafından düzenlenen "Öğrenci Etkinlikleri" kapsamında "Aşık Daimi Türküleri" isimli müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programda konuşanDevlet Türk Musikisi Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Karagenç, "Türkü hazır bir elbise olarak insana gelmez, o elbisenin içine girmek için merhale lazım" dedi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Etkinlik Salonunda yapılan dinletiye,öğretim elemanları, öğrenciler ve müzikseverler yoğun ilgi gösterdi.

Dinletide, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü Öğrencisi Alper Koçer,Aşık Daimi'nin "Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım, Yarim Senden Ayrılalı, Bir Seher Vaktinde" türkülerini seslendirdi.Koçer, eserlerini tef, divan sazı, bağlama ve zurna gibi çalgılar ile yorumladı. Sanatçıya aynı zamanda annesi Filiz Koçer "Bugün Canlar Geldi Bize" adlı türküde sazı ile eşlik etti.

Etkinliğin danışmanı Öğretim Görevlisi Dr. Mahmut Karagenç ise "Türkü geleneği çok çalışılarak nadiren öğrenilir. Aileden, genetik kodlardan ve yaşam alanından beslenir.Bir evin içinde türkünün gezmesi geleneğe bağlıdır. Türkülerin evde gezmesi ve dinlenilmesi gerek. Çünkü, türküler hazır bir elbise olarak insana gelmez. O elbisenin içine girmek için merhale lazım. Böyle uzun bir yolculuğu olan gelenekten bahsediyorum" diyerek türkü geleneği hakkında yorumda bulundu.

Sanatçı Alper Koçer konserde eserler hakkında bilgiler verdi. Aşık Daimi'nin türkülerinin anıldığı etkinlikte Koçer kendi yorumuyla seslendirdiği eserleri ile dinleyenleri mest etti.

Kaynak: Bültenler