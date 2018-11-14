Ege'de "Atatürk ve Moda" Fotoğraf Sergisi

Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü tarafından gerçekleştirilen sergide Henri Benazus'un koleksiyonundan eserler yer aldı. Sergi,Peyzaj Mimarlığı Sergi Alanı'nda Kasım ayı sonunda kadar ziyarete açık olacak.

Sergi ile ilgili açıklamalarda bulunan Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tanay Birişçi "Biz burada uzun yıllardır farklı sergiler gerçekleştiriyorduk. Bu sergiler arasında Doğa, Arkeoloji, Atatürk ile ilgi farklı sergiler gerçekleştirmiştik. Bu sene de 10 Kasım Haftasında 'Atatürk ve Moda' başlıklı sergiyi açtık"dedi.

Ege Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı desteği ile oluşturulan sergiler yıl boyunca farklı temalarla devam edecek.