Ege'de "Eski Mezunların Bölüm Ziyareti" Etkinliği Düzenlendi

Mühendisliği Konferans Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bikem Övez, Proses ve Reaktör Tasarımı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Özçelik, Ravago Petrokimya Üretim Anonim Şirketi EPS Fabrika Müdürü Gökhan Karas, akademisyenler, mezunlar ve öğrenciler katıldı.

"Eski Mezunların Bölüm Ziyareti" etkinliği düzenli aralıklarla gerçekleşen ve eski mezunlarla mezun olacak ööğrencileri bir araya getirmeyi, mezunların birikimlerini ve deneyimlerini mezun olmaya hazırlanan öğrencilerle paylaşılması amaçlıyor. Etkinlik kapsamında gerçekleşen seminer Ravago Petrokimya Üretim A.Ş. 'nde EPS Fabrika Müdürü Gökhan Karas tarafından verildi.

Ege Üniversitesi'nde gördüğü eğitimin önemine değinen Karas, "Bu fakültede ders veren hocalarımın, aldığım derslerin meslek hayatıma katkıları çok fazla. Öğrenciyken bu bilgi nerede işime yarayacak dediğim her bilginin önemini gün geçtikçe daha iyi anlıyorum. Şimdi şirketteki odamın dolabında üniversitedeki ders kitaplarım var. Başımız sıkışınca açıp bakıyorum" dedi. Karas, mesleki deneyimlerini öğrencilerle paylaşarak çeşitli tavsiyelerde bulundu.

Seminerin sonunda Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bikem Övez, Karas'a "Teşekkür Belgesi" verdi.

Kaynak: Bültenler