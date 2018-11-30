Ege'de Fetal Ultrasonografi Kursu

Tıp Fakültesi Muhittin Erel Amfisinde gerçekleşen programın ilk oturumunda EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Sermet Sağol, Prof. Dr. Mert Kazandı ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kalelioğlu konuşmacı olarak yer aldı.

Erken gebelik ultrasonografisi hakkında konuşan Prof. Dr. Mert Kazandı, embriyoların gebelik kesesi ile ilgili bilgiler verdi. Prof. Dr. Kazandı "7-14. haftalar arasında yüzde 1 olarak kalp atımları görüldükten sonra gebelik kaybı şansı azalmakta" diye konuştu.

Prof. Dr. Sermet Sağol ise hamileliğin 3 ile 6 ay arasındaki dönemi hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Bu dönemde ultrasonografide fetüste incelenmesi gereken konuları vurgulayan Prof. Dr. Sağol "Eğer ultrasonumuz iyiyse, vaktimiz varsa, hastamız da iyiyse, fetüs iyi bir plandaysa, iyi bir pozisyondaysa bakabileceğimiz şeylerin artık sınırı yok'' dedi.

Hamileliğin ilk 3 aylık dönemi hakkında bilgi veren Doç. Dr. İbrahim Kalelioğlu, bu dönemde uygulanan testlere değindi. Embriyonun ultrasonografide dikkat edilmesi gereken noktalarına ve gelişim sürecine de değinen Dr. Kalelioğlu sonuçlara göre hangi testlerin yapılması gerektiğini söyledi. Dr. Kalelioğlu, konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kurs kapsamında Prof. Dr. Fuat Akercan, "Fetal MSS ve Yüz Değerlendirmesi", Doç. Dr. Zeki Şahinoğlu "Fetal Kardiyak Değerlendirme", Prof. Dr. Sabahattin Altınyurt "Fetal Torakoaabdominal Değerlendirme", Prof. Dr. Namık Demir "Fetal Kas-İskelet Değerlendirme", Doç. Dr. Mete Ergenoğlu "Plasenta Yapışma Anomalileri", Doç. Dr. Ahmet Özgür Yeniel ise "IUGR Değerlendirmesi" konusunda bilgilendirmelerde bulundular.

Sözlü bilgilendirmelerin ardından kurs, pratik uygulama programı ile devam etti.