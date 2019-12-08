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Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi

Türk ve Yunan savaş uçakları arasında Ege Denizi üzerinde sıklıkla yaşanan gerginliğe bir yenisi eklendi. Bu kez Yunan savaş uçağı tacizi bir adım daha ileri taşıyarak Türk savaş gemisini bombalamak için kilitlendi. Türk savaş gemisinin hava savunma sisteminin de uçağa kilitlenmesi üzerine Yunan jeti bölgeden ayrıldı.

08.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 08.12.2019 23:27

Ege Denizi üzerinde Türk savaş uçakları ve Yunan savaş uçakları arasında yaşanan karşılıklı taciz manevraları yeni bir boyuta taşındı. Yunan savaş uçağının denizde kendi halinde seyreden Türk savaş gemisine kilitlendiği ortaya çıktı.

Olay Yunan pilotun Türk savaş gemisine kilitlendiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmasıyla duyuldu. Fransız yapımı Mirage 2000 model bir savaş uçağıyla Türk gemisinin üzerinden uçarak onu taciz eden Yunan pilot gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği anları paylaştı.

TÜRK SAVAŞ GEMİSİ DE YUNAN JETİNE KİLİTLENDİ

Yunan pilotun gerilimi tırmandıracak bu hamlesi sonrası Türk savaş gemisinin hava savunma sisteminin de uçağa kilitlenmesi üzerine Yunan jeti bölgeden ayrıldı. Bu gerginlik sonrası karşılıklı alarm durumuna geçildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler sosyal medyada Türk vatandaşları tarafından tepki ile karşılandı.

Ege'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunan savaş uçağı, Türk savaş gemisine kilitlendi

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