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Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

Ege Denizi'nde kaçakları taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 12 kişinin ise Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

28.09.2019 10:08

Koyun Adası yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.

Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin ilk etapta, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.

YUNAN SAHİL GÜVENLİK 12 KİŞİYİ KURTARDI

Bölgede arama-kurtarma çalışmalarını yürüten ekiplerin 3'ü çocuk, 2'si kadın olmak üzere 5 kişinin daha cesedine ulaştığını duyuran ajansın haberinde, öğle saatlerinde meydana gelen kazanın ardından bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin 4'ü çocuk, 3'ü kadın 12 kişiyi kurtardığı kaydedildi.

KURTARILANLAR TÜRK ÇIKTI

Yunan basınında ise kurtarılan ve Sakız Adası'nasevk edilen 12 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve Yunan makamlarından siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.

Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı: 5'i çocuk 7 kişi yaralandı

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