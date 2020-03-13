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Ege'de "Kadınlarda İdrar Kaçırma Tanı ve Tedavi Yöntemleri Hasta Bilgilendirme Okulu''

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 20 Mayıs Amfisinde "Kadınlarda İdrar Kaçırma Tanı ve Tedavi Yöntemleri Hasta Bilgilendirme Okulu'' adlı program gerçekleştirildi.

13.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:10
Ege'de

Etkinlikte konuşmacı olarak EÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yeşim Akkoç ve Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Gökay Özçeltik yer aldı.

Kadınlarda idrar kaçırmanın nedenlerinden, nasıl tanı konulduğundan ve nasıl tedavi edildiğinden bahseden Öğr. Gör. Dr. Gökay Özçeltik, "İdrar kaçırmanın her yaşta kadında görülebilen bir sorun olmakla birlikte ileri yaşlarda görülme sıklığının arttığından bahsetti. İdrar kaçırma şikayeti olan hastaların bunu utanılacak veya saklanılacak bir durum olarak görmemeleri gerektiğini ve mutlaka hekime başvurmalarının önemini vurgulayan Özçeltik, uygun değerlendirme ve yaklaşım ile çoğu hastada idrar kaçırma şikayetinin tedavi edilebilir veya kontrol edilebilir bir sorun olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yeşim Akkoç, hafif ya da orta derecede idrar kaçırma şikâyetleri olan hastalarda, fizik tedavi yöntemlerinden fayda sağlanabileceğini ve birçok hastada cerrahi tedaviye gerek kalmayabileceğini belirtti. İdrar kaçıran hastalarda Kegel egzersizleri olarak da bilinen pelvik taban kaslarını kuvvetlendirmeye yönelik egzersizlerin öneminden bahseden Prof. Akkoç, bu egzersizlerin hastalara doğru bir şekilde öğretilmesinin önemini vurguladı.

Prof. Akkoç, "Hastaların, idrar yapma esnasında idrarı durdurma işlevi gören kasları, güçlendirilecek kaslardır. Ancak bunu sadece hastalara tarif edebilmek için kullanıyoruz, hastaların tuvalette idrar yaparken durdurarak egzersiz yapmaması gerekiyor. Kadınların birçoğu yanlışlıkla karın kaslarını, kabalarını, bacak iç kısmındaki kaslarını kasarak egzersizleri doğru yapamıyor. Bu durumdaki hastalara 'Biofeedback' cihazı eşliğinde egzersiz yaptırılarak doğru kasların çalıştırılması sağlanabilir. Bu egzersizlerin fayda sağlayabilmesi için en az 3 ay süreyle düzenli olarak günde 3-4 defa belirlenen sayılarda yapılması gerekiyor. Sıkışma tipi idrar kaçırma yakınması olan hastaların çay, kahve, kola gibi kafeinli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durması; yeterli miktarda sıvı alması; önceden belirlenen ve giderek artırılan saat aralıklarına uyarak idrar yapmaya çalışması gerekiyor. Bu şekildeki başlangıç tedavileri ve ilaç tedavilerinden yanıt alınamayan ya da yan etki nedeniyle ilaçları tolere edemeyen hastalarda vajinal yolla uygulanan elektrik stimulasyonu (uyarımı) tedavisinin yansıra, ayak bileği iç kısmından uygulanan elektrik akımıyla da iyi sonuçlar alınabilir" dedi.

Etkinliğin sonunda konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları yanıtladılar.

Kaynak: Bültenler

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