Ege'de kalın bağırsak ve karaciğere eş zamanlı müdahale

Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 52 yaşındaki hastanın kalın bağırsak ve karaciğerine aynı seansta kapalı yöntem ile müdahale edilerek Ege Bölgesi'nde bir ilk gerçekleştirildi.
Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniğinde kalın bağırsağında kitle saptanan 52 yaşındaki E.E' ye yapılan tetkikler sonrasında karaciğerinde de 3 adet kitle tespit edildi.
Cerrahi tedavi hazırlıklarına başlanan hastaya eş zamanlı müdahale planlandı ve operasyon başarılı geçti.
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinden Doç. Dr. Tayfun Yoldaş ve Girişimsel Radyoloji Ünitesinden Doç. Dr. Halil Bozkaya tarafından ilk olarak kapalı yöntemle hastanın kalın bağırsağındaki tümör çıkarıldı.
Uygulanan yöntem konusunda bilgi veren Doç. Dr. Tayfun Yoldaş, "Klasik yöntemde her iki organa müdahale etmek için çok büyük kesiler yapmak gerekirken uygulanan bu yöntemle birkaç adet giriş deliği açılarak operasyonu tamamladık. Bu yöntem ile hastalarımızın ameliyat sonrası ağrı kesici ihtiyacı çok azalıyor ve daha hızlı iyileşmeleri sağlanıyor." ifadelerini kullandı.
Doç. Dr. Bozkaya ise aynı seansta karaciğere yayılmış tümörlerin de kapalı olarak 'microwave ablasyon' yöntemi ile ortadan kaldırılmasını sağladıklarını belirterek, eş zamanlı uygulamanın hastane ve Ege Bölgesi'nde ilk kez gerçekleştirildiğini bildirdi.
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Kaynak: AA