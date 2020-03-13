Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
Koronavirüs önlemleri kapsamında Ege illerinde vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.
13.03.2020 19:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:16
Koronavirüs önlemleri kapsamında Ege illerinde vatandaşın toplu bulunduğu yerlerde dezenfeksiyon çalışmalarına hız verildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, cuma namazı öncesi, başta tarihi Hatuniye, Muradiye ve Sultan camileri olmak üzere kent merkezindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Hatuniye Camisi imamı Hayrettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbir bizden takdir Allah'tan. Hassasiyet göstermemiz konusunda hutbemizde cemaatimizi de uyaracağız." dedi.
Vatandaşlardan Cavit Özden de camilerdeki dezenfeksiyon işleminin koronavirüse karşı duyarlılığı artırdığını ifade etti.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince, cuma namazı öncesi, başta tarihi Hatuniye, Muradiye ve Sultan camileri olmak üzere kent merkezindeki camilerde temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Hatuniye Camisi imamı Hayrettin Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanlığının kararı doğrultusunda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Tedbir bizden takdir Allah'tan. Hassasiyet göstermemiz konusunda hutbemizde cemaatimizi de uyaracağız." dedi.
Vatandaşlardan Cavit Özden de camilerdeki dezenfeksiyon işleminin koronavirüse karşı duyarlılığı artırdığını ifade etti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Ege'de koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları yoğunlaştırıldı
Etiketler : Koronavirüs, Ege, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Güncel
Son dakika: Avrupa, koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Güncel
Karantinadaki İtalya'da insanlar balkonlardan şarkılar söyledi
Güncel
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Güncel
Bakanlık, korona tedbirine uymayan Şeyma'nın İtalyan sevgilisiyle ilgili harekete geçti
Güncel
TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti
Güncel
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı