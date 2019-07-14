14.07.2019 14:11
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Ege'de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Ege

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, Ege Bölgesinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre Ege Bölgesinin kuzeyinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; önümüzdeki saatlerde bölge geneline yayılarak İzmir, Balıkesir ve Manisa illeri genelinde, Aydın'ın doğu kesimlerinde, Çanakkale'nin iç kesimlerinde etkisini artırması ve yerel olarak kuvvetli (20-50 kg/m2) olması tahmin edilmektedir. Akşam geç saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - İZMİR
Kaynak: İHA
İzmir, Ege, Güncel

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