27 Kasım 2018, 15:51
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Ege'de Kuvvetli Yağış Uyarısı

Ege

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İzmir, Aydın Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, İzmir, Aydın Manisa, Balıkesir ve Çanakkale için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den yapılan duyuruya göre, İzmir, Aydın ve Manisa çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın gece saatlerinden sonra kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bu arada Balıkesir ve Çanakkale çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın bu gece etkisini artırarak çarşamba gece saatlerine kadar kuvvetli olması öngörülüyor.

Bu kapsamda yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önerildi. Manisa,Aydın,İzmir
27 Kasım 2018 Salı 15:51