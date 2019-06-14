Ege'de MİSİAD Rüzgârı

Toplantıya Genel Başkan Feridun Öncel, Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Keşküş, Genel Başkan Yardımcıları, Bölge Başkanları, İl ve İlçe Şube Başkanları katıldı.

Ege Bölgesinde yapılan büyük toplantıya 30'dan fazla İl ve İlçe Şube Başkanları katıldı. MİSİAD Ege Bölge Başkanı Mustafa Efe Öncel'in organize ettiği bölge toplantısında ayrıca yeni İl ve İlçelere'de yeni Şube Başkanları atamasıda yapıldı.

MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel toplantıda yaptığı konuşmada; MİSİAD güzel gönüllerin milli sermayenin bir araya geldiği çatıdır. Gönül seferberliği dedik yola çıktık, Şükürler olsun attığımız işaret fişeği dünyanın bir ucunda görüldü ve Dünya genelindeki kardeşlerimiz MİSİAD bayrağını 32 ülkede Türkiye'de 75 il ve ilçelerinde MİSİAD bayrağını dalgalandırıyor. Benimle yola çıkan bütün gönül dostlarıma kardeşlerime teşekkür ediyorum destek oldular büyük cesaret verdiler ve şu anda MİSİAD'ın ülke içinde ne kadar önemli olduğu milli birlik beraberlik açısından ne kadar elzem olduğu ortaya çıktı. MİSİAD çalışmalara tüm hızıyla devam edecektir.

Yeni kurulan Afyon İli, Aydın İli, Manisa'nın Alaşehir İlçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, İzmir'in Buca, Karşıyaka, Gaziemir ilçeleri, İzmir İlinin Genç MİSİAD ve Kadın Kolları Başkanlığı atamalarını Genel Başkan Feridun Öncel yaparak mazbatalarını yeni başkanlara takdim edip hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

Genel Merkez Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Keşküş ise yaptığı konuşmada; MİSİAD, Ahilik ilkelerini baz alarak "Güçlü yerli ekonomi, Güçlü Türkiye" sevdası ile inanmış Sanayici ve İşadamları ile ülke menfaatlerine uygun olarak mali ve ekonomik politikaların geliştirilmesinde söz sahibi olmayı, ekonomik alanda yarınlara çok daha kuvvetli bir Türkiye bırakmak için gönülden çalışmayı esas alır. Bugün Türkiye'de 75il ve ilçede, Yurt dışında da 32 ülkedeyiz, daha da büyümeye devam ediyoruz. Dedi

Ege Bölge Başkanı Mustafa Efe Öncel yaptığı açıklamada; Bir örnek vererek başladı Efe Başkan açıklamasında; "Doğada birçok örneğini görürüz; ipek böceği kozasını örerken, arı bal yaparken, aslında kendi fıtratının gereğini yapar. Fakat her bal, her ipek aynı kalitede değildir".

MİSİAD olarak AHİLİK'den aldığımız güçlü ticaret geleneği ve kişisel yeteneklerimizin yanı sıra, MİSİAD yönetiminden gördüğümüz destek, bizler için önemli birgüç oluyor. Daha verimli çalışarak, kaliteli ve nitelikli işler yapmamızın önünü açıyor. Bunu doğru kullanmalı, potansiyelimizin tam kapasite ortaya koyabilmek için fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Ege bölgemiz, sanayimiz için son derece önemli olan,bizleri memnun eden bir bölgedir. MİSİAD olarak, üreterek büyüyen Türkiye'ye inanıyoruz. 2019 MİSİAD'ın yılı olacak ilmik ilmik her yerde olacağız Genel başkanımızın çizgisinde yılmadan yorulmadan çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederim.

İzmir MİSİAD İl Başkan Vekili Mustafa Üstün konuşmasındaise; MİSİAD, emeğin sömürülmediği bir dünyayı arzu ettiğini söylemekle kalmayan, bunu şahsi iş hayatına uygulayan inanmış insanların yeni adresidir. MİSİAD inanmış gönüllerin gönül seferberliğine başladığı yerdir. Ekonomik reformların ve yapısal dönüşümün bir an önce gerçekleştirilmesi, bu noktada zorunludur, Biz İl Başkanlığı olarak tüm hızımızla çalışmaya devam edeceğiz. Dedi

Programdan sonra MİSİAD Genel Başkanı Feridun Öncel ve beraberindeki heyetle İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a, Ege Bölgesi Kızılay Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök'ü, Narlıdere Kaymakamı Hürrem Aksoy'u ve daha sonra son olarak Narlıdere'de bulunan Türkmen Alevileri Tahtacılar Cem Evini ziyarette bulundu.

Son olarakKemalpaşa'da bulunan Tayel Çelik fabrikasına ziyarette bulunan Genel Başkan Ferdidun Öncel ve beraberindeki yönetimiişçilerle öğlen yemeği yiyerek fabrikada incelemelerde bulundular.