Ege'de Modern Moda Atölye ve Laboratuvarları hizmete açıldı

Ege Üniversitesi Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından hazırlanan, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından desteklenen "Genç Moda Tasarımcıları İzmir'i Modanın Başkenti Yapıyor" isimli proje kapsamında donatılan modern altyapıya sahip atölye ve laboratuvarların açılışı gerçekleştirildi. "Bilgisayar Destekli (2 ve 3 Boyutlu) Tasarım Laboratuvarı", "Dikim ve Nakış Laboratuvarı" ile "Tasarım ve Temel Sanat Atölyesi" açılışlarının gerçekleştiği törene EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan, lisans ve yüksek lisans öğrencileri katıldı.

Açılışta konuşan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bugün, Moda ve Tasarım Yüksekokulumuz tarafından hazırlanan, Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen ve Ege İhracatçı Birlikleri tarafından desteklenen "Genç Moda Tasarımcıları İzmir'i Modanın Başkenti Yapıyor" isimli proje kapsamında modern bir altyapıyla donatılan atölye ve laboratuvarlarımızın açılışını yapmak üzere bir arada bulunuyoruz. Öncelikle hayata geçirdiğimiz bu işbirliğinin çıktılarının, gerek Üniversitemiz gerek gençlerimiz açısından çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz atölye ve laboratuvarlar ile burada başlayacak olan eğitimlerimiz; moda ve tasarım alanında yer almak isteyen gençlerimize eşsiz olanaklar tanıyor. Bilgisayar DestekliTasarım Laboratuvarı, Dikim ve Nakış Laboratuvarı ve Tasarım, Kalıp, Drapaj ve Temel Sanat Atölyesi; gençlerimizin teorik bilgilerini, uygulamalı olarak güçlendirmelerini sağlayacak" diye konuştu.

"ÜNİVERSİTELERE BÜYÜK SORUMLULUKLAR DÜŞÜYOR"

Toplumun değişim ve dönüşümüne öncülük eden üniversitelere büyük sorumluluklar düştüğünü ifade eden Prof. Dr. Budak, "İş dünyasının koşul ve beklentilerindeki değişiklikler, bizleri de doğrudan ilgilendiriyor. Bizler, yetiştirdiğimiz öğrenciler aracılığıyla, ülkemizin ve hatta dünyanın değişmesine katkı sağlıyoruz. Elbette ki yarınlarımızın şekillenmesinde sahip olduğumuz bu rol, bize çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. Değişen koşullara ayak uyduracak ve bu değişimi yönetebilecek gençler yetiştirmek için bizler de değişimin bir parçası olmalıyız. Bunu başarabilmek için; altyapımızı devamlı yenilememiz gerektiğinin ve Üniversitemizde geliştirilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesinin taşıdığı önemin farkındayız. Bu nedenle üniversite-sanayi işbirliğine hassasiyetle eğiliyoruz. Kalkınma Ajansı ve Ege İhracatçı Birlikleri ile hayata geçirdiğimiz işbirliği; bu anlamda çok değerliydi. Bu proje ile hem öğrencilerimizin, hem de farklı nedenlerle yeteneklerini ortaya koyma fırsatı bulamayan gençlerimizin hayallerine giden yolda bir basamak olmayı hedefledik" dedi.

Atölyelerde verilecek eğitimlerle, gençlerin içindeki saklı cevherin açığa çıkaracağını belirten Prof. Dr. Budak,"Eğitimlerin, gençlerimizin sektörde istihdamlarına yönelik önemli bir katkı sağlayacağına inanıyorum. Bugün, moda sektörünün önemli isimlerinden olan Zeynep Acar'ın eğitmenliğinde başlayacak olan 'Koleksiyon Üretimi Eğitimi' de projemizden yararlanan gençlerimizin bilgi düzeylerine ciddi bir destek sağlayacak. Dilerim ki, bu eğitim ve çalışmalar; tüm katılımcılarımızın hayallerine açılan bir kapı olur. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor; laboratuvar ve atölyemizin tüm gençlerimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

EÜ Moda ve Tasarım Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ziynet Öndoğan yaptığı sunumda Yüksekokulun durumu ve projeler ile ilgili bilgi verdi.