Ege'de Müzik Dolu Aralık Ayı

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından Aralık ayı etkinlikleri kapsamında müzik dinletisi, workshop eğitimleri ve konferanslar Egeli öğrencilerle buluşmaya devam ediyor.

Prof. Dr. M. Öcal Özbilgin, Dr. Bora Okdan, İdris Ersan Küçük ve Gökçe Asena Altınbay Çakır'ın konuşmacı olarak katılacağı "Çok Kültürlülük ve Göç Bağlamında Kars Halk Oyunları" konulu konferans gerçekleştirilecek. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonu'nda yapılacak olan etkinlik, 13 Aralık 2018 tarihinde saat 12.15'te düzenlenecek.

Koordinatörlüğünü Araştırma Görevlisi Onurcan Kaya'nın yapacağı Hamdi Akatay tarafından "Dünyanın Ritmi" workshop eğitimi verilecek. Eğitim, 13 Aralık 2018 tarihinde 10.30-15.00 saatleri arasında Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Bilgisayar Dersliğinde gerçekleştirilecek.

Danışmanlığını Öğretim Görevlisi Nesem Yenipazar'ın üstlendiği Hasret Ceren tarafından "Anadolu'dan Esintiler" müzik dinletisi düzenlenecek. Dinleti 4 Aralık 2018 tarihinde saat 12.15'te Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Etkinlik Salonu'nda dinleyenlerle buluşacak.