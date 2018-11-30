Ege'de "Nikotin Bağımlılığı ve Tedavisi" Konferansı

Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'na gerçekleşen etkinliğe, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bölümü Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Fethiye Ferda Yılmaz, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Konferansta, Bornova Sigara Bırakma Polikliniği'nden Dr. Lütfiye Şahin konuşma gerçekleştirdi.

Konferansta konuşan Dr. Lütfiye Şahin, "Sigaraya başlama oranının en yüksek olduğu zaman ergenlik çağları. Bunun sebebi ülkemizde sigaraya kolay ulaşılması ve sigara içen kişilere özenme durumu. Arkadaş ve aile çevresi, gençlerin sigaraya başlamasında en büyük etken. Yapılan araştırmalara göre;eğer 25 yaşına kadar koruyabilirsek, 25 yaş üstü insanların çok büyük bir kısmı sigara kullanma alışkanlığı edinmiyor. Avrupa ülkeleri ve Amerika'da sigara satış yaşı 21 olduğu için bu durum gençleri sigaradan korunmada önemli bir etken" dedi.

"BAĞIMLILIKTAN KURTULMAK MÜMKÜN"

Sigara bırakmak isteyen hastaların ilk 15 günde çok zorlandığını belirten Dr. Şahin, ilaç tedavisi ile sigara bırakmanın ve nikotin bağımlılığından kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Dr. Şahin, "Sigara bırakmak isteyip de, alışkanlıklarından dolayı sigarayı bırakamayan hastaların, bol bol diş fırçalamalarını, şişeden yudumlayarak su içmelerini ve süt içmelerini öneriyorum. Açık havada yapılan spor, dopamin (zevk) hormonu salgıladığı için sigara içen hastalar spor yaparak tedavilerini kolaylaştırabilir. Toplumdaki eğitim düzeyi yüksek ve sigara içen bireyler rol model oluşturdukları için çevrelerindeki birçok insanı etkiliyor, bu da sigarayı bırakmak isteyen diğer bireylerde olumsuz etki oluşturuyor" dedi. Sigarayı bıraktıktan sonra, yıllar geçse bile, tek nefes dahi çekerseniz içme isteğinin tekrar geleceğini vurgulayan Dr.Şahin, vücuttaki nikotin reseptörlerinin yok edilemediğini, sadece küçültülüp uykuya daldırılabildiğini ifade etti.