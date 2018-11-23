Ege'de "Paylaşımlı Bisiklet Sistemi" Hayata Geçirildi

Ege Üniversitesi'nde sürdürülebilir bir kampüs yaşamının sağlanması ve temiz bir çevre bilincinin oluşturulması için yapılan "Yaya Öncelikli Yeşil Kampüs Projesi" kapsamında kampüs içi kullanıma açık bisiklet uygulaması olan paylaşımlı bisiklet sistemi hayata geçirildi.

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "Yeşil bir kampüs idealiyle 20 bin metrekareyi çimlendirdik. Bisiklet yollarının ağını genişlettik. Merkez yerleşkemizde öğrenci ve çalışanlarımızın kısa mesafeli ulaşımını kolaylaştırmak üzere hayata geçirdiğimiz 4. Nesil Akıllı Bisiklet Projesini genişletiyoruz. Proje kapsamında yerleşkemizdeki bisiklet sayısını artırıyoruz. Bunu bir protokol ile yapıyoruz. Yerli ve milli yazılımla geliştirilen dördüncü nesil paylaşımlı bisiklet sistemi, kullanıcılara ekonomik ve sağlıklı yaşamın yanı sıra büyük kolaylık sağlıyor. Sistem hem ekonomik, hem sağlıklı, hem çevreci, hem eğlenceli, hem de pratik bir uygulama.Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu ulaşım araçlarıyla kampüs içerisinde diledikleri noktaya hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabilecekler." dedi.

Unibike Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Taç ise "Son teknoloji projesi olan Unibike sisteminin Ege Üniversitesinde başlatılmasında Rektörümüz Prof. Dr. Necdet Budak'ın vizyoner kişiliğinin ve çevre duyarlılığının önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Ege Üniversitesi öğrencileri ve personelleri kampüs içerisinde kullanılacak paylaşımlı bisikletler için telefonlarına "Unibike" uygulamasını yükleyerek kullanabilecekler. UniBike, bisikletler üzerinde bulunan karekodun cep telefonuna indirilen uygulamaya okutulması ile aktif hale geliyor. Bisikletler, herhangi bir istasyona gereksinim duyulmadan kullanıldıktan sonra kampüs içinde istenilen yerde bırakılıyor.