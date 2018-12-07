Ege'de "Tarım 4.0 Disiplinlerarası Tematik Ege Zirvesi" Başladı

EÜ EBİLTEM-TTO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen zirvenin açılışına EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay, EBİLTEM-TTO Müdürü ve Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Yıldız, araştırmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın açılışında konuşan EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Fisun Abay; hedeflerinin Ege Üniversitesi'nin araştırma potansiyelinin güçlü yönleri ile bilime ve topluma gerekli ve sürdürülebilir katkı sağlayabilmek olduğunu belirterek,"Zirve; Ege Üniversitesinin öncelikli alanları bağlamında farklı paydaşlarla bir araya geleceğimiz, sektörün ihtiyaçlarını tespit edip özellikle genç araştırmacılarımızın disiplinlerarası çalışma kültürünü tadacağı bir çalışma olarak kurgulanmıştır. Bu çerçevede bugün 'Tarım 4.0' temasıyla ilgili gerçekleştireceğimiz bu zirve, ilerleyen günlerde diğer alanları da kapsayacak şekilde gelişecek ve büyüyecektir. Tarım 4.0; tohumlama, ekim, hasat, lojistik ve hatta gıda sektörünün işlenmesi de dahil her aşamada açık arazi veya dikey tarım fabrikaları gibi yenilikçi alanlarda otonom sistemler tarafından sistematik sanayiye entegre olarak gerçekleştirilmesini amaçlar'' dedi.

Endüstri 4.0 uygulamasının kaçınılmaz olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Abay, "Öğrenen ve kendisini yeniden programlayan sistemler; toprak işlemeden hasada, kayıpsız lojistiğe; hatta geliştirilen dikey tarım uygulamalarına ve akıllı hayvancılık tesislerine kadar pek çok alanda kullanılabilecektir. Bunun ötesinde tarım sektörü, Tarım 4.0 sayesinde sadece tarla ve çiftlikte kalmayarak değer zincirini tamamladığı gıda ve diğer sektörlerle gerçek zamanlı entegrasyonu sağlayarak arzu edilen toplum refahı ve verimlilik seviyesine ulaşabilecektir. Türkiye'nin en eski ziraat fakültelerinden birini barındıran üniversitemizde bu konuda üzerine düşeni yapmalı ve bölgedeki öncü rolüyle gerek sektöre gerekse araştırmalara liderlik etmelidir. Bu ve benzer çalışmaların artması için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazırız'' diye konuştu.

"Birçok alanda Endüstri 4.0'ın alt bileşenlerini görüyoruz"

Gelecekte endüstriyel gelişmenin tarım alanında etkilerinin görüleceğini söyleyen Prof. Dr. Hasan Yıldız, "Endüstri 4.0 ile birlikte gelen akıllı tarımda teknoloji tarım sektöründe her geçen gün kendini daha fazla hissettirmekte. Endüstri 4.0'ın tarım alanında kullanımı ile ilgili yaptığım araştırmalarda örneğin; bir ziraat alanında ne kadar gübre bulunması gerektiği, hava koşullarının belirlenmesi, toprağın durumu, tahmini hasat zamanı ve bu faktörleri gerçek zamanlı olarak belirleyen sistemlerin geliştirildiğini görüyoruz. Bunun sonucunda, tarımda verimlilik artışı ve kaynakların verimli kullanımı amaçlanıyor. Bunu da çeşitli sistemleri kullanarak yapıyoruz. Bu sayede çiftçilerin, gerçek zamanlı performansı ve tüm ürünlerin ve kaynakların detaylı şekilde analiz etmeleri mümkün olacaktır'' dedi.

Birçok alanda Endüstri 4.0'ın alt bileşenlerini görmeye başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Hasan Yıldız, "Endüstri 4.0 ile akıllı fabrikaların gündeme geldiğini, fiziksel işlemleri siber fiziksel sistemlerle izler hale geldiğimizi, yani sanal gerçekliğin, fiziksel üretimin fiziksel nesnelerin yerini aldığını görüyoruz. Fiziksel dünyanın sanal bir kopyasını yaşamaya başlıyoruz. Bu durum kişilere de yansıyor. İnsanlarında sanal kopyalarının da önümüzdeki süreçte ortaya çıkacağını gösteriyor'' diyerek sözlerini noktaladı.

"Hiçbir alan disiplinlerarası çalışmalara kapalı değildir"

EÜ EBİLTEM-TT Proje Destek Birimi Yürütücüsü Çetin Akın "Neden Disiplinlerarası Tematik Ege Zirvesi?" isimli sunumunu yaptı. Akın, "Hiç bir alan disiplinlerarası çalışmalara kapalı değildir. Bunun için araştırmak konu ile ilgili konuşmak araştırma yapmak gerekir. Bunun için de en kolay yol geçmiş projeleri okumak, anlamak ve araştırmaktır. Yapılan araştırmaların sonuçları incelendiğinde disiplinlerarası çalışmalardan çıkan sonuçlar, diğer araştırmalara göre daha başarılıdır'' dedi.

İki gün sürecek olan etkinliğin ikinci gününde genç araştırmacılara yönelik gerçekleştirilecek olan fikir geliştirme atölyesi ile Ege Üniversitesi'ndeki genç araştırmacıların disiplinlerarası çalışmalara yönelimlerinin artırılması amaçlanıyor.