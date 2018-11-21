Ege'de Türk Karasularına Giren Askeri Gemiye, Sahil Güvenlik Ekipleri Tarafından Müdahale Edildi

Ege
'de Türk karasularına giren Yunan askeri gemisine, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından müdahale edildi
AYDIN - Ege Denizi
'nde Yunan Askeri gemisinin Türk karasularına ihlali nedeniyle hareketli anlar yaşandı. Yunan askeri gemisi, Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin uyarılarının ardından Türk karasularından ayrıldı. Kuşadası Güzelçamlı
yakınlarındaki Bayrak Adası önünde Türk karasularına giren Yunan askeri gemisini tespit eden Türk Sahil Güvenlik ekipleri müdahalede bulundu. İngilizce anons yaparak Yunan askeri gemisini uyardı. Uyarıları dikkate almayan Türk Sahil Güvenlik gemisi Yunan askeri gemisine yaklaşarak yeniden uyarı yaptı. Yaşanan bordo bordoya geçiş balıkçı teknesinde bulunan vatandaşın kameralarına yansıdı.
Ege
21 Kasım 2018 Çarşamba 11:17