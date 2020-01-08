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Ege'de "Türk Musikisi Polemikleri" Konferansı

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından, "Türk Musikisi Polemikleri" başlıklı konferans düzenlendi.

08.01.2020 10:43 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:43 Ege'de

Konferansta konuşan Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. M. Hakan Cevher, "Türk musikisini yeni kuşaklara aktararak yaşatmak, geliştirmek ve özenilir, dinlenilir bir hale getirmek için çaba sarf ediyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı tarafından düzenlenen, "Türk Musikisi Polemikleri" adlı konferans, Konservatuvar Etkinlik Salonu'nda gerçekleşti. Konferansa, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Nadim Macit ve Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mustafa Mutluer'in yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katılım gösterdi. Konferansın konuşmacısı Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Muharrem Hakan Cevher, Atatürk'ün musiki üzerine söylediklerinin güncelliğini koruduğuna değindi.

Türkiye'nin kültür yaşamında müziğin çok önemli bir yer edindiğini söyleyen Prof. Dr. Cevher, bu kültürü yeni kuşaklara aktararak yaşatmak, geliştirmek ve özenilir, dinlenilir bir hale getirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti. Türk musikisi kökeni, Türk musikisinin yasaklanması, halk-sanat ikilemi, çok seslilik meselesi ve din adamlarının görüşlerine yer veren Prof. Dr. Cevher, "Köken olarak Türk musikisinin Araplardan, Acemlerden geldiğini söylenir; külliyen yanlıştır. Türk musikisinin, 1934-1936 yılları arasında Atatürk'ün emriyle yasaklandığı söylenir; bu da yanlıştır. Türk musikisinin yasaklanmasının gerçek tarihi 1926'dır" dedi.

İlk Türk Müzikolog olan Rauf Yekta Bey'in kendisini müzikolog-sosyolog olarak tanımladığını belirten Prof. Dr. Cevher, daha önce Türkiye'de hiç kimse için müzikolog sözcüğünün kullanılmadığının altını çizdi. Atatürk'ün "Bedii musiki peşine düşünüz" cümlesine değinen Prof. Dr. Cevher, "Bedi musiki, yani estetik müzik, mutlak sessizlik fonunda, dinleyicilerin koltuklarda oturarak büyük bir saygı ve dikkatle dinledikleri, yeniçağın bütün gereklerinibarındıran yüksek sanat olduğunu belirten Prof. Dr. Cevher, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bir ulusun yeni değişikliğinde ölçü, musikide değişikliği kavrayabilmesidir. Bugün dinletilmeye yeltenilen musiki, yüz ağartacak değerde olmaktan uzaktır" sözlerini hatırlatarak, bugünkü beğenilerimizin istenilen estetik boyutta olmadığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. M. Hakan Cevher; Batı müziği müntesipleri, Türk musikisi müntesipleri, siyasiler ve din adamlarının çeşitli vesilelerle yaptıkları çarpıcı değerlendirmeleri ihtiva slaytlar ile konuşmasını sürdürdü.

Konferans sonunda seyircilerden gelen sorulara cevap verildi.


Ege Üniversitesi, Güncel

Kaynak: Bültenler

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