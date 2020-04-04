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Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuluyor

Pazar yerindeki sosyal mesafe kuralının uygulanması Pazar yerindeki denetimlerden ve yeni uygulamalardan görünt Pazar yerine girişte ekiplerin ateş ölçmesi, maske ve el dezenfektan dağıtması Pazar yerinde alışveriş yapan insanlar Pazarcı esnası Ahmet Bülent'in açıklaması Vatandaşlardan...

04.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:20
Pazar yerindeki sosyal mesafe kuralının uygulanması
Pazar yerindeki denetimlerden ve yeni uygulamalardan görünt
Pazar yerine girişte ekiplerin ateş ölçmesi, maske ve el dezenfektan dağıtması
Pazar yerinde alışveriş yapan insanlar
Pazarcı esnası Ahmet Bülent'in açıklaması
Vatandaşlardan Erdal Turhan'ın açıklaması
Vatandaşlardan İsmail İzgören'in açıklaması MANİSA - İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre toplu taşıma ve pazar yerlerinde maske takma zorunluluğuna Manisa genelinde büyük oranda uyulduğu görüldü.
Demirci ilçesinde polis ekipleri, büyük marketler ve semt pazarları yakınlarında denetim yaparken kent merkezinde belediye zabıta ekipleri de Alaybey ve Laleli semtlerinde pazara gelen vatandaşların ateş ölçümünü yapıp, ellerini dezenfekte ediyor.
Vatandaşlardan İrfan Bursalı, devletin aldığı tüm tedbirlere riayet ettiklerini belirterek, "Maskemi takarak pazara geldim. Tüm bu önlemler bizim sağlığımız için. Uygulanan kararlara herkesin riayet etmesi gerekir." dedi. Ege’de yeni uygulamalara büyük oranda uyuluyor

Kaynak: AA

Etiketler: Ahmet Bülent, Güncel

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Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuluyor
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Haberler ›› Güncel ››Ege'de yeni uygulamalara büyük oranda uyuluyor - Haberler

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