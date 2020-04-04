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Ege'de yol denetimleri sürüyor

İçişleri Bakanlığının yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı İzmir-Manisa sınırında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.

04.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:08
Ege'de yol denetimleri sürüyor
İçişleri Bakanlığının yeni tip Kovid-19 tedbirleri kapsamında yayımladığı yeni genelgeye göre giriş çıkışın yasaklandığı İzmir- Manisa sınırında polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri aralıksız devam ediyor.
İzmir'den Manisa'ya giriş yapmaya çalışan araçlar, polis ve jandarma ekiplerince Sabuncubeli Tüneli girişinde durduruldu, ekipler araçlardakilere kentten çıkış ve girişin yasak olduğu uyarısında bulundu.
Bazı araçlar ekiplerce geri döndürüldü, gıda ve hijyen ürünleri taşıyan tır ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunan kişilerin geçişine ise izin verildi.
Araçlardakilerin ateşini ölçen ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde yapılması gerekenlerin yazılı olduğu broşürler dağıttı.
Araçlardakiler, trafiğe rağmen uygulamalardan memnuniyetini dile getirdi.
İzmir Valiliği de "Şehiriçi Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması ile İlgili Ek Tedbirler"in yürürlüğe girdiğine dair açıklama yaptı.
İzmir'in Kınık ile Manisa'nın Soma ilçelerini bağlayan Bergama-Soma kara yolunda da ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Soma'da polis ekipleri, Bergama-Soma kara yolundaki Cenkyeri Mahallesi kavşağında kontrol noktası oluşturdu.
Denizli
Denizli'de de giriş çıkış yasağı devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, kenti çevre illere bağlayan ilçe giriş ve çıkış yollarında uygulama yapıyor.
Gece başlayan uygulama kapsamında öğleye doğru kent merkezi girişlerinde trafik yoğunluğu oluştu.
Sarayköy ilçesindeki kontrol noktasında valiliklerden özel izin alanlar ile ilaç ve gıda maddesi taşıyan ticari araçların geçişine izin verildi.
Bazı sürücüler, uygulamanın insan sağlığı için önemli olduğunu belirterek, ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Manisa, Polis, İzmir, Güncel
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