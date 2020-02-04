Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den korkutan Manisa depremi tahmini: 7 şiddetinde deprem olabilir

Manisa ve Akdeniz'de son dönemde adeta beşik gibi sallanıyor. Bu akşam Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5.0 şiddetindeki depremin ardından bölgede yaşanan deprem fırtınası yine gündeme geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Manisa'da yaşanan depremlerle ilgili "Gelenbe fayı 7.0 şiddetine kadar deprem üretebilecek potansiyelde" açıklamalasını yaptı.

"BÖLGEDE 3 FAY BİRDEN KIRILIYOR"

Manisa Akhisar'da bu akşam meydana gelen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından bölgeyle alakalı değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, "Manisa'daki 5.4 şiddetindeki depremin ardından 2000'i geçti artçı deprem sayısı. O bölgede aslında birbiriyle bağlantılı 3 tane fay var. Ana şok bu 3 fayın çok yakın meydana geldi. Önce Soma-Kırkağaç fayıkırılmaya başladı. Bu dönemde 1000'in üzerinde artçı deprem üretti. Daha sonra kırılmalar Akhisar ve Gelenbe faylarında oldu.

3 fayın ortasında bir deprem meydana geldiği için, beklenenden daha fazla sarsıntı oldu. Şu anda 3 fay birden kırılıyor o bölgede."

"GELENBE FAYI 7 ŞİDDETİNDE DEPREM ÜRETEBİLİR"

Hasan Sözbilir, NTV spikerinden gelen "Bu depremler ileride gerçekleşecek bir depremlerin öncüsü olabilir mi?" sorusuna, "2 tane ana olasılık olabilir. Birincisi, burada deprem aktivitesi üçe bölündüğü için depremin enerjisi de üçe bölünüyor olabilir. İkincisi, enerjinin Gelenbe veya Akhisar fayına aktarılması durumunda, Gelenbe fayının 40 kilometrelik 2 segmenti bulunduğu için 6.9 ya da 7.0 şiddetinde deprem oluşturma potansiyeli var. Akhisar fayı daha kısa bir fay, 6.4 büyüklüğünde bir deprem üretebilir. Şu an oluşan depremler Gelenbe fayının güney ucunda gerçekleşiyor. Bir kısmı da Akhisar fayında. Şu an itibariyle iki fayda da deprem aktivitesi başlamış durumda" yanıtını verdi.

"DEPREM FIRTINASINDA 4 VE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE SARSINTILAR DEVAM EDECEK"

Manisa'da üst üste meydana gelen depremlerle alakalı da değerlendirmelerde bulunan Sözbilir, "Bölgede yer alan faylarda deprem aktivitesi başlamış durumda. Bunlar deprem fırtınası şeklinde devam edecektir. 4 ve 5 büyüklüğünde depremler beklenebilir" ifadelerini kullandı.