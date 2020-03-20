Ege'deki illerde sağlık çalışanlarına alkışlı destek
İzmir, Aydın, Manisa, Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.
20.03.2020 22:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 22:50
İzmir, Aydın , Manisa , Denizli ve Uşak'ta vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından alkışlarla destek verdi.
Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Karşıyaka'nın Mavişehir mahallesinde, etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Bazı mahalle sakinleri, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.
Aydın'da da vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu. Bazılarının düdük çaldıkları da duyuldu.
Uşak, Manisa ve Denizli'de de yüzlerce vatandaş, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor.
Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine evlerinin balkonuna çıkanlar, saat 21.00'de 1 dakika boyunca, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Karşıyaka'nın Mavişehir mahallesinde, etkinliğe yoğun ilgi gösterildi. Bazı mahalle sakinleri, evlerinin ışıklarını kapatıp açtı.
Aydın'da da vatandaşlar, sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek oldu. Bazılarının düdük çaldıkları da duyuldu.
Uşak, Manisa ve Denizli'de de yüzlerce vatandaş, sağlık çalışanlarını alkışladı.
Dün başlayan alkışlı desteğin, yarın da yapılması planlanıyor.
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Kaynak: AA