Ege'deki tatil beldelerinde Kovid-19 denetimi - AYDIN
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Foça, Dikili, Kuşadası ve Didim ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar denetlendi.
Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme, Foça, Dikili, Kuşadası ve Didim ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında plajlar denetlendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen "Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri" konulu genelge kapsamında jandarma, polis ve zabıta ekiplerince sahillerde denetim gerçekleştirildi.
İzmir'in özellikle yaz aylarında nüfusu 1 milyonu aşan Çeşme ilçesi başta olmak üzere tatilcilerin gözde mekanları Foça, Dikili, Urla, Seferihisar'da denetimler yapıldı.
Özellikle kumsalda yapılan denetimlerde sosyal mesafe ve maske konularında uyarılarda bulunuldu.
Aydın
Kuşadası ilçesinde ekipler, Kadınlar Denizi Plajı'nda tatilcilere, sosyal mesafe ve maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu.
Didim'de de dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin Kovid-19 tedbirlerine uyup uymadığı kontrol edildi.
Kentte zaman zaman belediye hoparlöründen ve polis araçlarından kurallara dikkat edilmesi konusunda anons yapılıyor.
Kaynak: AA