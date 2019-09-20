Ege'den atık betonun geri dönüşümünü sağlayacak TÜBİTAK projesi

Ege Üniversitesi (EÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kambiz Ramyar ile araştırma ekibi, özellikle kentsel dönüşüm sonrası ortaya çıkan ve halk arasında moloz olarak bilinen atıkların geri dönüşümünü sağlamak üzere yeni bir proje geliştirdi.

Dünyada yıllık kullanılan yaklaşık 7 milyar metreküp beton için 12 bin ton civarında agrega (kum ve çakıl) tüketiliyor. En çok beton kullanan ilk 10 ülke içinde yer alan Türkiye'de de özellikle beton atıkları hem çevre kirliliğine yol açıyor hem de ekonomik anlamda ciddi bir yüke sebep oluyor. Kentsel dönüşüm sonrası ya da beton bir yapının yıkılmasının ardından ortaya çıkan beton atıkların geri dönüşümünün sağlanması amacıyla EÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kambiz Ramyar ile araştırma ekibi yeni bir proje geliştirdi. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından kabul alan projeyle ilgili bilgi almak üzere Prof. Dr. Ramyar'ı ziyaret etti.

"HEM DOĞA KORUNACAK HEM EKONOMİK YARAR SAĞLANACAK"

Özellikle yerel yönetimlerin söz konusu atıklar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Rektör Budak, "Kambiz Ramyar hocamız liderliğindeki araştırma ekibi, dünyada ve ülkemizde kentsel dönüşümle inşaat sektöründe ortaya çıkan hafriyatla ilgili ciddi bir proje üzerinde çalışmalarına başladı. Atıkların belli alanlara gömülmesi çevre kirliliğine yol açıyor ve doğaya zararı anlamında ciddi sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Kentsel dönüşüm sonucu veya bir inşaattan çıkan moloz atıklarının tekrar inşaat sektöründe kullanılması amacıyla yürütülen çalışmaların ardından doğa korunmuş, ekonomiye de yarar sağlanmış olacak. TÜBİTAK'tan kabul alan projemizle ilgili hocalarımıza başarılar diliyor, kendilerini tebrik ediyorum. Araştırma üniversitesi yolundaki üniversitemize yayınlarıyla da ciddi katkılar sağlayacaklarına inanıyorum" dedi.

ATIK BETON İŞLENİP YENİDEN KULLANILACAK

Prof. Dr. Ramyar, büyük kentlerde, özellikle kentsel dönüşüm programının hızlanmasıyla, inşaat atıklarına alan bulunması ve bunların çevre kirliğine yol açmadan bertaraf edilmesi sorununa katma değer bir çözüm bulduklarını söyledi. Atık betondan elde edilen geri dönüşüm agregasının (GDA) iyileştirilmesi ve betonda kullanımı için çalıştıklarını vurgulayan Prof. Dr. Ramyar, "GDA'nın yüzde 20 ile yüzde 70'ini oluşturabilen zayıf harç tabakası, agreganın başta su emme kapasitesi olmak üzere çok sayıda özelliğini olumsuz etkilediğinden betonda kullanımını zorlaştırıyor. GDA'nın betonda kullanma oranını artırmak için iyileştirilmesi gerekmektedir. Proje kapsamında bu amaçla çeşitli yöntemler denenecek ve bu yöntemlerin etkinliği ve maliyeti belirlenecektir. Merkez laboratuvarımızda var olan mikroCT cihazı ilk defa bu alanda kullanılacak. Bu bakımdan merkez laboratuvarı kurarak böyle araştırmaların önünü açtı için üniversitemize teşekkür ediyorum. Betonda kullanılacak agrega bakımından ülkemize faydalı bir rapor hazırlamak istiyoruz" diye konuştu. Prof. Dr. Ramyar, desteklerinden dolayı Rektör Budak'a teşekkür etti.