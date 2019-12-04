Ege'den "Sanat Teknolojileri Sergisi"

EBİLTEM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Özge Altun Köroğlu etkinlik ile ilgili, "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden elde edilen bilimsel verilerin sanat ve teknoloji ile birleştirilerek daha anlaşılır ve dikkat çekici bir şekilde sunulması ile hastane enfeksiyonları alanına dikkat çekmek istedik. Üniversitemizde Sağlık Bilimleri alanlarının diğer alanlar ile entegrasyonunda önemli bir adım olduğuna inandığımız bu projeye verdikleri desteklerden ötürü başta Başhekimimiz Prof. Dr. Tuncay Göksel ve başhekim yardımcımız Prof. Dr. Bilgin Arda olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Sergi hakkında konuşan EBİLTEM Lisanslama, İş Geliştirme ve Girişimcilik Birimi Uzmanı Aysun Demirdöğen, "Bu sergi, sanat teknolojileri hekatonu olarak kurgulandı, uzun soluklu bir proje. Sergiyi ziyaret edecek kişiler sanat teknolojilerinde neler olabilir görmek isterlerse burada inceleyebilirler. Burada iki şey var incelediğimiz;teknolojiyle sanat nasıl birleştirilebilir, sanatsal ifadede bunlar nasıl uygulanabilir Kullandığımız yöntemde de bilimsel verilerin analiz edilip görselleştirilmesi ve sanatla bağdaştırılması olarak çıktı. Veri olarak da son bir yıllık Ege Üniversitesi el hijyen verileri kullanıldı. Sekiz takım bu veriler üzerine çalıştı. Çok ilginç çalışmalar çıktı. Dijital sanatlara ilgili olanlar varsa gerçekten farklı, hareketli, interaktif şeylerle karşılaşma fırsatları da olacaktır diye düşünüyorum. Sanatçıları, mühendisleri ya da bu alanda kendileri ile alakalı ufkum açılsın diyen herkesi bekliyoruz. Keyifli olmasını umuyoruz" dedi.Sergi, 6 Ocak 2020 tarihine kadar açık olacak