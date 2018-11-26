Ege'den "Yabancı Dil Öğrenme ve Öğretme Atölyeleri"

Ege Üniversitesi'nde dil öğrencileri ve öğretmenleri için Atölye Çalışmaları gerçekleştirilecek. İki hafta sürecek olan çalıştayda, Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerden gelen dil öğretmenleri ve öğrencileri ile İngilizce ve İngilizce dışındaki dilleri öğreten araştırmacılar, yazarlar ve eğitmenler bir araya gelecek. Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda yapılacak olan Atölye Çalışmaları; 10- 21 Aralık tarihlerinde düzenlenecek.

Dil öğrencileri ve eğiticilerinin bilgi birikimlerini yenileyeceği atölye, interaktif bir öğrenme ve paylaşım ortamında gerçekleştirilecek. Çalıştayların ilk haftası (10-14 Aralık) özellikle dil öğrencilerine yönelik olacak. İkinci haftası isedil öğretmenlerine (17-21 Aralık) yönelik yapılacak. Atölye,katılımcılara oturumlara aktif olarak katılma fırsatı vermeyi, yaşam boyu öğrenme ortamı sunmayı ve deneyimlerini olumlu bir ortamda başkalarıyla paylaşmalarına imkan sağlamayı amaçlıyor.

Atölyenin öğrencilere yönelik bölümünde "Akademik İngilizce nedir? Hazırlık yılında öğrenciler neler yapmalı?Dil öğrencilerinde konuşma neden en zor gelişen beceridir? Okuma becerisini geliştirme ve sözcük dağarcığı bilgisi ilişkisi,Dil öğrenenler için okul dışı sistemli ve verimli çalışma planı nasıl olmalıdır? İş hayatında İngilizcenin önemi"ile ilgili bilgiler verilecek. Öğretmenlere yönelik bölümünde ise "Dil öğretiminde teknolojiyi nasıl kullanalım? Program nedir? Öğreten olarak 20'li yaş öğrencisini anlamak, Eğitimde iletişim becerilerinin rolü,Ders kitabı ve öğrenci etkileşimini sağlamak" konuları tartışılacak.