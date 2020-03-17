Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17.03.2020 21:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:34
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Kaynak: AA
Etiketler : Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel
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