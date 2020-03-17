Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
17.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:44
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ege Denizi, Deprem, Ekonomi
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