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Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

17.03.2020 22:20 | Son Güncelleme: 17.03.2020 22:20
Ege Denizi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.14'te Ege Denizi açıklarında 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 4 kilometre uzaklıkta ve 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, AA muhabirine, depremi hissettiklerini belirterek, "İlçemizde herhangi olumsuzluk, can ve mal kaybı yok. 4,1 büyüklüğündeki depremin ardından küçük şiddette artçı sarsıntılar da yaşandı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler : Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel

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