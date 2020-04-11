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Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

11.04.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:24
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 13.22'de Ege Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 17,8 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Datça açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel
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