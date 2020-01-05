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Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

05.01.2020 04:40 | Son Güncelleme: 05.01.2020 04:40 Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.11'de Ege Denizi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, İzmir'in Urla ilçesine 21 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Öte yandan deprem, İzmir, Aydın ve Manisa'da da hissedildi.

Yetkililer, bölgede depremden kaynaklı herhangi olumsuz durum yaşanmadığını bildirdi.

Ege Denizi, Deprem, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

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