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Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.

04.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 13:43Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre, Ege Denizi'nde bu akşamdan itibaren fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ege Denizi'nde rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/sa), perşembe günü de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7-9 bofor (55-85km/sa) kuvvetinde fırtına ve kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Fırtınanın perşembe günü gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir. Yaşanması muhtemel deniz seferi iptalleri gibi olumsuzluklara karşı halkımız ve denizcilikle uğraşan vatandaşlarımızın tedbirli olmaları gerekmektedir." - İZMİR

Ege Denizi, Güncel

Kaynak: İHA

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