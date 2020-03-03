Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün etkili olacak rüzgarın fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, rüzgarın Ege Denizi genelinde saatte 40-60 kilometre, açıklarda ise 60-75 kilometre kuvvetinde fırtına şeklinde esmesinin beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, yarın hızını koruyacağı tahmin edilen rüzgarın Ege Denizi genelinde saatte 40 ila 60, güneyde ise 60 ila 75 kilometre hızla esmesinin beklendiği kaydedildi.

Fırtınanın yarın geç saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği belirtildi.

Kaynak: AA