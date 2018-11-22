Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir
'in Seferihisar
ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 40 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ürkmez
açıklarında devriye sırasında hareket eden lastik bir bot gördü.
Ekiplerin yaptığı çalışmada, botta yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 22'si Somali
, 6'sı Yemen
ile dörder Orta Afrika
, Uganda ve Senegal
uyruklu olmak üzere 40 kişiyi yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına getirtilen ve aralarında 7 kadın ile iki çocuğun bulunduğu göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Jandarma,Seferihisar,İzmir
22 Kasım 2018 Perşembe 01:19