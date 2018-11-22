Ege Denizi'nde Yasa Dışı Geçişler

İzmir
'in Çeşme
ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan 43 yabancı uyruklu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri, devriye sırasında hareket halindeki lastik bir botu fark etti.
Yurt dışına geçmeye çalışan 11'i Mali, 9'u Orta Afrika
, 6'sı Kongo
, biri Gabon
ile dörder Filistin
, Kamerun
, Senegal
ve Togo
uyruklu olmak üzere 43 kişi ekipler tarafından alınarak kıyıya getirildi.
Düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı,Çeşme,İzmir
22 Kasım 2018 Perşembe 07:18